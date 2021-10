La vacuna de la covid-19 de Pfizer/BioNTech es altamente efectiva en adolescentes, según un estudio centrado en la variante delta del SARS-CoV-2 y que muestra que en los jóvenes totalmente vacunados el riesgo de enfermedad sintomática disminuyó un 93% en comparación con los no vacunados.

El trabajo se publica en la revista "The New England Journal of Medicine" con datos de población adolescente de Israel, y su responsable es el Instituto israelí de Investigación Clalit, en colaboración con la Universidad de Harvard (Estados Unidos).