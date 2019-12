Solo el 10 por ciento de los mayores se atreve a denunciar el maltrato que sufre, en la mayoría de los casos por parte de las personas encargadas de sus cuidados. La vergüenza, pero también la sensación de desprotección y la vulnerabilidad, favorecen que ese fenómeno permanezca oculto entre las paredes de sus domicilios.

El más común es el psicológico, explica a Efe el doctor de Atención Primaria Miguel Ángel Acosta. "Es el maltrato que hace sentir al paciente mayor que no sirve para nada, que no vale la pena o que incluso es normal que esté con dolor o con deterioro mental, cuando realmente no es lo normal".