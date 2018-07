Todos los eslabones de la cadena alimentaria desechan alimentos -entendido como todo aquel producto pensado para ser consumido y que finalmente se tira- durante todas la fases productivas, en todos los hogares y por diferentes razones, principalmente por falta de planificación y de gestión.

Así se responde a las cinco preguntas del periodismo clásico, las cinco "W" -who (quién), what (qué), when (cuándo), where (dónde) y why (por qué)- sobre un fenómeno que ya está en la agenda política nacional y europea y del que hay cifras actualizadas, de nuevo impactantes: cada español tira 26 kilos de comida y bebida al año.