A Fabiola le hubiera gustado vivir su primer beso y su primer amor con una chica cuando tenía 16 años, como hicieron sus amigas con sus novios de entonces. Pero, como les ocurre a muchas personas LGTBI, las vivencias y anhelos típicos de la adolescencia se vieron frustrados por estar dentro del armario.

“Echo de menos el primer beso en condiciones o la primera vez que sales con una persona que te gusta. Todo eso yo no lo he tenido, y me gustaría haberlo tenido”, reconoce a Efe Fabiola (27 años, Málaga), quien no se visibilizó “propiamente” como lesbiana hasta hace escasos tres años.