Hace cinco años, Laura Baena (Málaga, 1981) comenzó el proyecto "el Club de Malasmadres". Todo empezó cuando confesó en las redes sociales que ella no estaba dentro de la clasificación "de súper mujer que puede con todo", y rechazó la idea de "sentirse una mala madre por ello". Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes en temas de maternidad, conciliación e igualdad, con más de 600.000 seguidores. Baena es uno de los "Rostros del 8M", un referente para quienes ponen encima de la mesa la necesidad de repartir las cargas familiares y del hogar entre hombres y mujeres, porque, tal y como afirma en una conversación con Efe, hasta que no se solucione ese problema no se alcanzará la igualdad. EFE/ EFE-TV