En España, más de 25.000 niños padecen enfermedades incurables que cuando entran en fase irreversible precisan de cuidados paliativos pediátricos, pero el 80 % de ellos no los recibe porque no hay equipos suficientes ni equidad en una prestación poco desarrollada según en qué territorio.

Pero además hay otras barreras, explica a Efe el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Niño Jesús, Ricardo Martino, "hay médicos que no saben que pueden mandar un niño a paliativos e incluso barreras emocionales entre los profesionales para admitir que a ese paciente no lo podemos curar, y mucho desconocimiento entre los padres que no saben que esto existe".