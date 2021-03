A los jóvenes les cuesta identificar los mensajes de odio en las redes y no saben cómo actuar cuando se enfrentan a ellos, unas dificultades que han motivado que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Maldita.es hayan puesto en marcha el proyecto "No More Haters".

El proyecto "No more Haters", presentado este jueves en rueda de prensa, pretende romper la cadena del odio en internet y ayudar a los más jóvenes -espera llegar a 35.000 chicos de entre 14 y 29 años- a identificar y combatir este tipo de mensajes ofensivos.