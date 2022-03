Existen grandes brechas en las negociaciones sobre el Tratado de Alta Mar que se están llevando a cabo en Nueva York, entre ellas la magnitud de los informes de impacto ambiental frente a acciones como la anunciada por Japón de verter al océano Pacífico 1,29 millones de metros cúbicos de agua radiactiva de Fukushima.

Las negociaciones "están progresando", no obstante hay que superar aún varios puntos, señala en entrevista con EFE la experta en el tema de Alta Mar de la organización Pew Charitable Trusts de Estados Unidos, Liz Karan y directora del proyecto "Protecting Ocean Life on the High Seas" (Protección de la vida marina en alta mar).