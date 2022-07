El consejo de los Premios Pulitzer rechazó este lunes una petición del expresidente estadounidense Donald Trump para que anularan los galardones de periodismo de 2018 a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre la llamada trama rusa.

Trump exigió, en octubre pasado, la anulación argumentando que los artículos publicados por esos medios se basaban en "información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña" electoral del exmandatario, y aludió a una imputación por falsedad en la información que manejaba el FBI.