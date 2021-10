Muchos vecinos de El Paso o de Los Llanos no lo dicen, pero se les nota, y otros no se callan, porque si no revientan: que los turistas saquen fotos del volcán es lógico, pero que se hagan selfies, sonrientes, posando familias enteras, duele ante tanta tragedia.

La carretera principal que conecta estos dos municipios, los más afectados por la erupción junto con el de Tazacorte, está jalonada de carteles de prohibido aparcar en el arcén.