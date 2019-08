Amaya, la madre de una bebé de 27 meses que padece hipertricosis, denuncia que su familia ha "estado a oscuras, desamparada de todos los organismos y sin saber dónde ir", fruto de la "desinformación" que, a su juicio, favorece la "alerta" social.

"La desinformación total no da tranquilidad", lamenta esta madre cántabra en una entrevista con Efe, en la que reconoce que prefería haber sabido "la verdad" aunque no fuera "esperanzadora", y no entiende cómo "nadie" se ha puesto en contacto con ellos desde el Ministerio de Sanidad o el Gobierno de Cantabria.