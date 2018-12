El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que mañana, jueves, permanecerá activa la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso, en el marco del protocolo anticontaminación, al haber sido superados en la noche del martes los niveles de aviso durante dos horas consecutivas y siendo la previsión meteorológica desfavorable.

El Ayuntamiento explica en una nota de prensa dice que para el jueves se activa el escenario 2, que también comprende la prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos que no sean Cero emisiones. Sin embargo, al ser mañana día festivo y no funcionar el SER la medida no es de aplicación.