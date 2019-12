Medio millón de personas, según la organización, y 15.000 según la Policía han participado este viernes en Madrid en la gran Marcha por el Clima, capitaneados por el movimiento juvenil Fridays for Future y Juventud por el Clima y su inspiradora, la activista sueca Greta Thunberg, que tuvo que abandonar la manifestación por motivos de seguridad para reaparecer al final sobre el escenario.

En ambiente festivo, los manifestantes avanzaron por la arteria principal de Madrid encabezados por una gran pancarta en la que se podía leer en español e inglés 'El mundo despertó a la emergencia climática' (The world has woken to the climate emergency).