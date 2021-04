David (2d) lo tenía claro "Mami, a mí no me pongas ni coleta ni trabitas que yo soy un chico", le dijo la pequeña con dos años a su madre Eva (1i), con quien de la mano comenzó el camino que lo ha llevado hasta convertirse en el niño que es, un niño de sonrisa pícara que ahora tiene once años y sueña con ser youtuber. EFE/Ángel Medina

David (i) lo tenía claro "Mami, a mí no me pongas ni coleta ni trabitas que yo soy un chico", le dijo la pequeña con dos años a su madre Eva, con quien de la mano comenzó el camino que lo ha llevado hasta convertirse en el niño que es, un niño de sonrisa pícara que ahora tiene once años y sueña con ser youtuber. EFE/Ángel Medina G.