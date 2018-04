Más de 200.000 bombillas iluminan desde las doce de la noche el Real de la Feria de Abril de Sevilla, una cita que vuelve a durar casi diez días, siguiendo la fórmula iniciada el pasado año por el Ayuntamiento, que se ha quedado ya como modelo de referencia para los próximos años.

Un alumbrado que ha sido activado por diez personas de más de 65 años, cinco hombres y cinco mujeres, con Josefa, con 92 años, como la de más edad de todos ellos, que ha asegurado minutos antes que "en toda mi vida he pensado que podría hacer algo así, porque he visto muchas veces el alumbrado, pero nunca he pensado que yo lo encendería".