Más de 600 millones de personas en el mundo, "muchas de ellas mujeres", no tienen acceso al agua potable y más de 2.000 millones no disponen de saneamiento hídrico y, por ello, "no pueden realizar la higiene habitual básica".

Así lo ha asegurado el ex director general de la Unesco y presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, en declaraciones a los medios antes de la inauguración del seminario internacional "El agua y los ecosistemas fluviales en la ciudad", que ha arrancado hoy en Zaragoza y se prolongará hasta el domingo 25.