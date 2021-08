El Código Penal tipifica los matrimonios forzados como un delito de trata de seres humanos, penado con entre 5 y 8 años de cárcel. Aunque en términos absolutos los que se descubren no son muchos -unos tres al año en el ámbito de la Guardia Civil-, aún se mantiene una práctica que roba la infancia a niñas y las deja marcadas para siempre.

De hecho, y según las estadísticas, esta forma de violencia contra la mujer no ha descendido en España, al menos si se tienen en cuenta las denuncias que llegan a las fuerzas de seguridad. Incluso, los investigadores no descartan que la "cifra negra" (los casos que no se denuncian) sea más alta de lo que cabría imaginar en un estado de derecho como el nuestro.