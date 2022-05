7 may. 2022

EFE Bruselas 7 may. 2022

El exministro del Interior español y presidente de la federación antiabortista One of Us, Jaime Mayor Oreja, asegura que el aborto "nunca puede ser un derecho" y afirma que la polémica por la posibilidad de que el Tribunal Supremo estadounidense revoque la protección legal de la interrupción del embarazo muestra que "el debate de la vida está abierto".

Mayor Oreja se pronuncia así en declaraciones a Efe con motivo de la celebración de la convención europea de la plataforma One of Us, que tiene lugar este sábado en Bruselas y en la que la federación pretende dar visibilidad a sus planteamientos sobre el aborto y la Unión Europea.