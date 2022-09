El incendio del campo de tiro y maniobras del Teleno (León), iniciado hace ya diez días y que ya ha calcinado más de 4.000 hectáreas, continua activo y en nivel 2 de peligrosidad -en una escala de cero a tres, de menor a mayor intensidad-, aunque la pasada noche ha sido tranquila gracias a las bajas temperaturas de esta madrugada y ya no existe llama en muchas zonas.

Según ha informado este viernes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la mejoría del incendio no baja la guardia del amplio operativo de extinción desplegado por todo el perímetro del campo de tiro para que no salga de la zonas militar hacia zonas forestales, ya que no se puede entrar para atajarlo por la probable presencia de proyectiles no explosionados al localizarse el incendio en una zona de maniobras con armamento.