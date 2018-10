El Gobierno de México dijo que la Policía Federal no iba armada en el choque con migrantes centroamericanos hoy en la frontera con Guatemala, por lo que no sería la causante de la muerte de un hondureño, tal y como denunciaron bomberos voluntarios.

"La Policía Federal, como atestiguan visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos no gubernamentales presentes no portaba arma alguna, ni siquiera balas de plástico, que son consideradas no letales", dijo medios el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete, a medios.