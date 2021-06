El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, se ha ofrecido este martes en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región a liderar un gran consenso nacional en torno al agua "y a sentar en una mesa (a todos los actores) y no levantarnos hasta que no logremos un Pacto Nacional que no perjudique a nadie".

López Miras, que será replicado en la jornada de mañana por los grupos parlamentarios, ha dicho que la anunciada reforma de los planes de cuenca es el "inicio del fin" del trasvase Tajo-Segura y ha subrayado que en este tema "no estamos hablando de política, sino de supervivencia de la Región de Murcia" y del resto del mediterráneo.