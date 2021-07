El Gobierno de Navarra ha hecho un llamamiento a los inmigrantes a pedir cita para la vacunación contra la covid-19 estén o no regularizadas, tengan o no tarjeta sanitaria, porque "no podemos permitirnos que la situación administrativa interfiera en un derecho humano, como es el derecho a la salud, y además en la salud pública colectiva".

Lo ha subrayado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, en la presentación de una campaña en la que colaboran personas de los colectivos inmigrantes que en sus propios idiomas se unen al mensaje en favor de la vacunación, para lo cual las personas interesadas, tengan o no Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) deben acudir al centro de salud más próximo para pedir cita.