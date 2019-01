La ONG austríaca "Noyb" presentó este viernes una queja contra ocho empresas digitales internacionales, entre ellas, Netflix, Amazon Prime, Apple Music y YouTube, por supuesta "violación estructural" de un aspecto clave de la normativa comunitaria sobre protección de datos.

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa "None of your business" ("No es asunto tuyo"), es iniciativa del activista austríaco Max Schrems, conocido porque una de sus demandas tumbó el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos.