El jefe del Servicio Neumología del Hospital del Mar y presidente de la Fundación BRN (Barcelona Respiratory Network), Joaquim Gea, ha advertido de que el aumento de positivos en España podría suponer un segundo brote significativo de coronavirus, aunque ha precisado que sería en un escenario muy diferente al del mes de marzo.

Tras recordar que los hospitales han preparado planes de contingencia para "encajar mejor el golpe de un previsible segundo brote de la enfermedad", Gea ha asegurado en un comunicado de la fundación BRN que la llegada de casos importados "parece haber traído consigo un subtipo algo diferente de coronavirus".

Gea se ha referido al aumento generalizado de contagios y a los rebrotes del Segrià y de L'Hospitalet de Llobregat para advertir de la posibilidad de este "segundo brote significativo de infección por coronavirus".

"Nos enfrentamos a un escenario muy diferente respecto al primer brote significativo de coronavirus del mes de marzo. El cambio positivo de escenario es muy claro tanto a nivel clínico, epidemiológico, como desde el punto de vista de la organización del sistema de salud o el conocimiento sobre los tratamientos", ha precisado el neumólogo.

Según Gea, el repunte de casos de coronavirus en España se debe a un subtipo de SARS-CoV-2 parecido al que ya provocó la tragedia en el mes de marzo al que se ha unido un nuevo linaje o cepa de coronavirus importado, probablemente de Latinoamérica.

No obstante, reconoce que hasta el momento no hay evidencia científica de que se trate de una versión más agresiva del virus o con un mayor poder de contagio.

"El virus ha estado mutando desde su aparición y tiene distintos linajes", ha añadido el presidente de la Sociedad Catalana de Neumología (SOCAP), Enric Barbeta.

"Lo que sabemos hasta el momento es que el virus importado de Latinoamérica manifiesta diferencias genéticas respecto al virus del brote de marzo, pero no podemos aventurarnos a decir que clínicamente sea diferente. En parte, no podemos evaluar su agresividad, ya que los sistemas sanitarios de los países que se han enfrentado a él son muy diferentes del nuestro", según Barbeta.

Los dos neumólogos han recordado que muchos hospitales, especialmente los de mayor tamaño, han preparado planes de contingencia para una previsible segunda avalancha de pacientes.

"La preparación de los profesionales es mucho mejor respecto de la crisis sanitaria del mes de marzo. La experiencia respecto a algo que te ha pasado siempre conlleva un aprendizaje. La formación sobre este tipo de coronavirus ha sido muy intensa durante los últimos meses. Ahora estamos más y mejor preparados de lo que estábamos entonces y podremos hacer un mejor manejo de la enfermedad", según Gea.

El neumólogo ha explicado que "los tratamientos disponibles actualmente para tratar la COVID-19 son muy similares a los del mes de marzo; hay un fármaco ya aprobado para esta indicación concreta, aunque su uso ya estaba permitido en el anterior brote para casos muy específicos".

"La mayor diferencia -ha precisado- viene marcada por los avances y hallazgos hechos en el manejo de los aspectos ventilatorios y de bloqueo de la tormenta inflamatoria que conlleva la enfermedad por parte de los profesionales sanitarios".

Respecto al índice de inmunidad de grupo frente al coronavirus, Gea ha apuntado que "las células que se encargan de defendernos del virus no solo son los anticuerpos. Muchos inmunólogos defienden la idea de que más gente ha estado en contacto con el virus, pero no han llegado al punto de desarrollar anticuerpos. No obstante, estas personas sí habrían desarrollado algún otro tipo de defensas que les otorgarían cierto nivel de protección".