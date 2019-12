No superan los veinte años, no tienen amplias trayectorias políticas y en algunos casos es su primera vez en una cumbre del Clima, pero esto no ha impedido a estas jóvenes activistas situar la crisis climática como una problemática global que les está "arrebatando el futuro".

Niñas de todo el mundo se han movilizado hasta Madrid para asistir a la COP25 y pedir a líderes mundiales que "por favor hagan algo" ante la emergencia climática, además de que no se olviden de ellas en las negociaciones.