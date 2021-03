La resolución, que ya es firme, refleja que el chaval carece de ocupación laboral, no está inscrito en las oficinas de empleo y tampoco realiza proceso de formación alguno. EFE/KOEN VAN WEEL/Archivo

Un padre que abonaba 75 euros mensuales a su hijo de 20 años, que no estudia ni trabaja, no tendrá que seguir haciéndolo, toda vez que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha estimado que es la manera de "no favorecer o eternizar una situación de ociosidad o pasividad".

El muchacho, según se refleja, dejó los estudios en 2017. No obtuvo el graduado en ESO, el cual se obtiene por la realización de cuatro cursos académicos si todo va bien entre los 12 y los 16 años, y no padece enfermedad alguna o minusvalía que le impidan acceder al mercado laboral.