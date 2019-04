Noel (d), un niño de doce años natural de Betanzos (A Coruña) que no pierde la esperanza de vencer su particular batalla contra un cáncer cerebral, posa junto a su madre, Sonia González. Noel es sobre todo un valiente que ha conquistado los corazones de muchos coruñeses. Se aferra a un ensayo clínico porque por ahora no existe cura para su dolencia, pero necesita 330.000 euros para la financiación de todos los trabajos. EFE