El Gobierno neerlandés se plantea retrasar más allá del 18 de enero la vuelta a las clases presenciales en los colegios de Países Bajos, cerrados desde mediados de diciembre como parte del confinamiento total, debido al alto número de contagios diarios en el país y los temores a una rápida expansión de la nueva cepa.

El confinamiento actual, que incluye el cierre de toda la actividad no esencial en Países Bajos, no ha logrado contener los contagios como esperaban las autoridades sanitarias, por lo que el Gobierno neerlandés no cree posible empezar a relajar las restricciones el 19 de enero, con la vuelta al cole el 18, como estaba previsto cuando anunció el cierre de prácticamente todo el país a mediados de diciembre.