Todas aquellas personas que regresen a Pekín tras las prorrogadas vacaciones del Año Nuevo lunar deberán pasar una cuarentena de 14 días en casa para ayudar a prevenir contagios del coronavirus COVID-19, informaron medios locales.

De acuerdo con el diario oficial Beijing Daily, que cita un grupo de trabajo local para la prevención de la epidemia, quienes no hagan una cuarentena de 14 días tras su vuelta serán castigados según la ley, aunque no especifica qué medidas se tomarán ni si las restricciones también se aplican a no residentes o a extranjeros.