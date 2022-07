La alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, conversa con el conselleiro de Medio Rural José González (i), y con Javier Arias Fouz, delegado de la Xunta en Lugo, en el puesto de mando avanzado en A Pobra do Brollón (Lugo) este domingo. El conselleiro do Medio Rural de la Xunta, José González, ha afirmado este domingo que Galicia vive "un día para la esperanza" puesto que los incendios ya están perimetrados y el trabajo se centra en que "no haya reproducciones". EFE/ Eliseo Trigo