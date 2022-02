La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha reclamado a la Real Academia de la Lengua (RAE) que incluya la palabra "edadismo" en la próxima actualización del diccionario, con el fin de ayudar a reconocer "este problema" que afecta a "millones" de personas mayores en el mundo hispanohablante.

Lo ha hecho a través de una carta que la presidenta de la UDP, Inmaculada Ruiz, ha enviado a la RAE en la que indica que si una realidad no tiene nombre "es como si no existiera y, por tanto, no se puede conocer".