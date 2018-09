Christine Blasey Ford, la presunta víctima del nominado al Tribunal Supremo estadounidense, Brett Kavanaugh, aseguró hoy ante el Comité Judicial del Senado que el supuesto ataque sexual que sufrió a manos de él la "aterrorizó" y "marcó" toda su vida.

"Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", narró ante los senadores, con la voz quebrada y visiblemente afectada.