Australia no firmará el Pacto Mundial para la Migración, acordado en julio pasado en la ONU, al considerar que afecta a su soberanía, confirmó hoy el primer ministro del país oceánico, Scott Morrison.

"Este pacto mundial sobre la migración no es un buen acuerdo. No vamos a firmarlo porque creo que nos comprometería", dijo Morrison a la emisora 2GB, donde insistió en que él "no dejaría nunca que algo comprometa a nuestras fronteras".