Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami y coautor de una publicación sobre narcotráfico y crimen organizado, fue arrestado por lavado de dinero proveniente de la "corrupción venezolana", informaron este lunes las autoridades federales.

El académico, de 73 años y uno de los dos autores del libro "Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today" ("Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy"), fue arrestado este lunes por agentes federales y como resultado de una investigación realizada por el FBI.