El exprofesor de los Maristas de Sants Joaquín Benítez ha reconocido dos de los cuatro casos de abusos sexuales por los que es juzgado y ha asegurado que cuando los cometió no "tenía miedo" porque estaba "amparado por los Maristas", que encubrieron un caso parecido en 1986.

"Entonces no tenía miedo por este motivo", ha dicho Benítez, que ha explicado que se trató "de un impulso esporádico" y que se sentía amparado" por la orden religiosa. "Bueno, pues no sé, por qué no ...", ha dicho ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona que le juzga.