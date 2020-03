Los profesores del distrito educativo de Nueva York, el más grande de EEUU, con más de un millón de estudiantes, reclamaron este sábado al alcalde Bill de Blasio que "cierre por completo" las escuelas públicas para evitar la propagación del coronavirus y amenazaron con tomar un día de enfermedad masivamente este lunes.

En un comunicado, profesores agrupados en la organización "Movement of Rank and File Educators" (MORE) destacaron que se han estado organizando por videoconferencia con "cientos de participantes" y avisaron: "Si los estudiantes son llamados a ir a escuelas que son peligrosas para sí mismos y sus familiares ancianos en casa, miles de educadores tomarán un día de enfermedad este lunes y cerrarán ellos mismos las escuelas".