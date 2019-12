Clasificar de "especial dificultad" el puesto de trabajo del profesor rural para darle algunos incentivos es una medida contra la despoblación que han empezado a utilizar en mayor o menor medida siete comunidades y el resto, bien por no tener ese riesgo o por no anticiparse a evitarlo, aún no la contemplan.

"Ser profesor rural es casi una vocación por las pegas que supone en cuanto a los costes por desplazamientos o el alquiler de vivienda", reconoce a Efe Javier Sarmientos, profesor de Secundaria en Cistierna (León).