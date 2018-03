El PSOE interpela hoy en el Congreso al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al considerar que el Gobierno no defiende una educación pública de calidad que cuente con financiación adecuada, refuerzo de la equidad y becas suficientes que no exijan mayor esfuerzo académico a quienes no tienen recursos.

"El Gobierno de Rajoy ha supuesto una regresión sin precedentes en términos de calidad educativa" al retroceder en los aspectos que deben garantizar una educación pública de calidad, subraya el grupo parlamentario socialista en el texto de su interpelación urgente.