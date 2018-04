Fotografía cedida por The Washington Post que muestra a David Finkel (i) observando a las escritoras Beth Reinhard (2-i), Stephanie McCrummen (2-d) y Alice Crites (d) mientras celebran un premio Pulitzer por Periodismo Investigativo hoy, lunes 16 de abril de 2018, en la sala de redacción de The Washington Post, en Washington, DC (EE.UU.). EFE/Matt McClain/Cortesía The Washington Post/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por The Washington Post que muestra a empleados reunidos en la sala de redacción para celebrar a los ganadores del premio Pulitzer hoy, lunes 16 de abril de 2018, en The Washington Post, en Washington, DC (EE.UU.). EFE/Jahi Chikwendiu/Cortesía The Washington Post/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por el New York Times de Susan Chira, de la sala de redacción, quien es aplaudida por sus colegas en la sala de prensa del New York Times luego de que el periódico ganara el Premio Pulitzer de Servicio Público en Nueva York, EE.UU., el 16 de abril de 2018. EFE/New York Times

Los trabajos del diario The New York Times y el semanario The New Yorker que sacaron a la luz cientos de testimonios de mujeres víctimas del acoso sexual del productor Harvey Weinstein y que incluso salpicaron a otras personalidades fueron destacados hoy por los premios Pulitzer.

El galardón que otorga la Universidad de Columbia resaltó en la categoría Servicio Público a estas dos publicaciones neoyorquinas que en octubre de 2017 destaparon el acoso que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos y cuya exposición ha dado vida al movimiento "#MeToo" o "#YoTambién".