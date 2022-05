4 may. 2022

EFE Sídney (Australia) 4 may. 2022

La empresa aeroespacial estadounidense Rocket Lab logró recuperar por primera vez uno de sus cohetes en pleno vuelo de reentrada desde el espacio mediante el uso de un helicóptero, como parte de un proyecto para reutilizar sus aparatos y permitir un mayor despliegue de satélites a menor coste.

En esta misión, denominada "There and Back Again" (De ida y vuelta), el piloto del helicóptero Sikorsky S-92 logró capturar el lunes mediante el uso de un gancho de largo alcance los cables del paracaídas del cohete Electron, a unos dos kilómetros de altura, en aguas neozelandesas.