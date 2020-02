La Diputación de Bizkaia ha reforzado las medidas de seguridad en la autopista AP-8 a su paso por Zaldibar, afectada por el desprendimiento de miles de toneladas de residuos el pasado día 6, ante el riesgo de nuevos deslizamientos por la inestabilidad del terreno.

La monitorización continua realizada por los geólogos revela que la masa de residuos deslizada tras la rotura del vertedero no es estable, aunque no se han producido desplazamientos significativos en los once días transcurridos desde el desprendimiento, que provocó la desaparición de dos trabajadores, según ha informado este lunes la Diputación.