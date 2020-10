Rosalía era un culo de mal asiento hasta hace siete meses, cuando contrajo el virus causante de la pandemia. Hoy, la cuidan su marido y su hijo, un niño de 12 años. Ella es lo que se denomina "covid persistente" y los expertos sostienen que casos como el suyo no son en modo alguno una minoría.

Toma medicación diaria, no puede trabajar, con las tareas domésticas se siente superada y sufre de insomnio y alopecia.

Su vivencia, como la de otros contagiados por el minúsculo agente infeccioso que mantiene al mundo en vilo, se resume en una de las frases que afirma en su conversación con Efe: "Me siento como una persona de 70 años".

Tal es su malestar que está barajando la posibilidad de "contratar a alguien" que le ayude con un "día a día" que cada vez le cuesta más encarar.

A sus 42 años, se nota literalmente como si le hubiesen caído otros treinta encima.

Hay días en los que le cuesta levantarse de la cama. Tampoco mejora la cosa si lo que quiere es salir a la calle.

Con todo, esta mujer, residente en Ourense, no pierde la esperanza de que los médicos puedan encontrar un tratamiento que sea efectivo y le haga salir del "hoyo" en el que se vio metida en la primera ola.

No en vano, su pesadilla tiene una fecha de inicio, el día 13 de marzo, cuando empezó a notar los primeros síntomas. Entonces, recuerda, los profesionales sanitarios no realizaban ni la cuarta parte de pruebas que se hacen en la actualidad.

Rosalía sintió dolor muscular, de garganta y febrícula; todo ello sumado a una sensación de ahogo, la cual le llevó a creer en algún momento que no viviría para contarlo.

"Un día pensé: va a venir mi hijo al salón y me va a encontrar muerta".

Al principio, los médicos creyeron, dice, que tenía ansiedad, y no le practicaron la prueba hasta unos catorce días después de esa jornada crítica, cuando su pareja, un guardia civil, dio positivo.

La cuestión es que dar negativo tras ese positivo inicial no hizo que ella dejase de padecer insomnio, náuseas, diarreas, mareos y que frenase su caída de pelo tampoco.

"Estuve cuatro días muy mal, tumbada, sin poder moverme, llorando y desquiciada", rememora, al hablar del comienzo. Pero ahora tampoco ha dejado de padecer ansiedad.

Los médicos del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) que, como en toda España lidian a diario con el patógeno, siguen con interés estos casos denominados como 'covid persistente' en búsqueda de soluciones.

Con todo, por el momento, esta gallega, que hasta el 2020 gozaba de una salud de hierro, no ve gran mejoría.

"Hemos probado diferentes tratamientos. Pero nada".

Todo ello pese a que, como ella misma cuenta, ingiere hasta "16 pastillas diarias". A pesar de este panorama, no tira la toalla, apoyada por su familia.

La fatiga crónica, el dolor muscular, los mareos, la afectación al sistema nervioso y la disnea forman parte de su existencia.

"Cada día noto un síntoma; en 230 días, puedo decir que no he tenido un día bueno", sentencia.

Antes de que la covid-19 se cruzase en su camino, Rosalía llevaba una vida completamente normal.

"Trabajaba como vendedora en una distribuidora de vinos, practicaba deporte a diario. Y ahora no soy capaz de caminar un kilómetro diario".

Por eso, para todos aquellos que todavía no creen en el virus, apostilla: "El SARS-CoV-2 ha condicionado mi vida. No puedo moverme. Leo y me olvido de las cosas. Tengo secuelas".

No sabe qué habría sucedido si la hubiesen tratado antes pero sí tiene claro lo "injusto" que es que haya gente que aún no se tome en serio esta enfermedad.

"Me indigna que haya gente que no sea responsable. Puedes contagiar a alguien".

Eso, en lo que a la salud pública se refiere, porque ella también menciona el golpe que la crisis sanitaria supone para la economía de muchos sectores, como el de la hostelería.

"Hay negocios que no se van a poder recuperar y eso les da igual" a los 'negacionistas', clama Rosalía, que sigue "a rajatabla" todos los tratamientos que le proporcionan a la espera de empezar con la rehabilitación respiratoria.

Su deseo se antoja simple, pues es el de recuperar la vida que tenía y poder volver a disfrutar con los suyos, que son una familia "maravillosa" y unos amigos "que me apoyan desde el minuto uno".

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha iniciado un proyecto de colaboración con los colectivos autonómicos de 'covid-19 persistente' para tratar de aportar luz sobre la situación de esos pacientes -calculan que más de 50.000 solamente en España-.

Son personas que, tras meses de haber sido contagiadas, continúan presentando síntomas.

En la actualidad no existe una definición normativa de esta entidad nosológica, ni su catalogación como enfermedad o síndrome.

Por ello, con el único fin de tener una definición discriminatoria de esta patología, el documento impulsado define el término 'covid persistente' como el complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos que han padecido la covid-19, bien sea con diagnóstico confirmado o sin él, y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda.

Rosalía es una de muchos.

Lorena Rodríguez de la Torre