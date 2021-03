"Venir aquí y no ver mis cosas me cuesta mucho. Tengo un bajón que no sé si lo podré superar", explica al borde del llanto Rosario, la anciana de 97 años de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que fue desahuciada por error y le vaciaron gran parte del piso, incluidos efectos personales de gran valor sentimental como su libro de memorias que ahora trata de recuperar.

"Que no se hayan llevado mi libro". Esta era la principal preocupación de Rosario el día que entró por primera vez en su casa tras enterarse de que la habían desahuciado por error mientras pasaba unos días en casa de su hijo, tal y como ha reconocido el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), que responsabilizó al representante de la propiedad por indicar incorrectamente el inmueble.