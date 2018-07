El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que España "debe tener las calles libres de manadas", insistiendo en que cuando una mujer "dice no, es que no y si no dice que si, es que no".

Haciendo referencia a la sentencia de La Manada durante su intervención en el Congreso, Sánchez ha señalado que muchas mujeres tienen que fingir que hablan por teléfono cuando caminan solas. "Y sencillamente, no hay derecho a que ellas sientan miedo en la España de 2018".