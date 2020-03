El Ministerio de Sanidad ha asegurado que no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan.

Lo ha señalado este domingo en un comunicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), en el que ha explicado que "la posible relación entre la exacerbación de infecciones con ibuprofeno o ketoprofeno es una señal que está en evaluación para toda la UE en el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia a solicitud de que la agencia de medicamentos francesa (ASNM)".