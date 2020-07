Sanidad no cree que España esté ante una segunda ola del coronavirus ni que la situación esté descontrolada, aunque reconoce que es "bastante desigual" entre los diferentes territorios, con comunidades que registran brotes importantes, como Cataluña o Aragón, y otras en las que la incidencia es más baja.

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien, ha reconocido que hay brotes en todas las comunidades, que hay que controlar "poquito a poco".

No obstante, ha insistido en que no cree que estemos ante una segunda ola de la pandemia. "Aunque fuera una segunda ola no sería homogénea en toda la península", ha recalcado.

Simón ha insistido en que es difícil de valorar "mientras no creamos que la transmisión está descontrolada y, salvo zonas muy concretas, donde hay transmisión comunitaria y se han implementado medidas para poner orden y evitar que esta diseminación se descontrole, ahora mismo la mayor parte de España no existe ese riesgo".

Una gran parte de los casos ahora están asociados a brotes "relativamente bien identificados", en zonas concretas y que no afectan a toda la península, al igual que ocurre en otros países como Italia.

Sanidad ha cifrado en 855 los nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente a los 922 del pasado viernes, de los que 474 se han contabilizado en Aragón, lo que eleva la cifra total de enfermos a 278.782, mientras que la de muertos asciende a 28.434, 6 en los últimos 7 días.

Según ha explicado Simón, en la actualidad hay 361 brotes activos, con 4.100 casos asociados, con una media de edad cada vez menor.

La incidencia, ha dicho, es mayor que hace 3 o 4 semanas, pero la transmisión no es equivalente en toda España, ya que hay zonas donde el virus circula "muy poco", al contrario que en otras como Cataluña o Aragón, donde la incidencia es mayor.

Son estas dos comunidades las que más preocupan al Gobierno, aunque, según Simón, ambas están actuando correctamente para evitar la transmisión.

Aragón, ha dicho, ha sido "muy valiente" implementando medidas, pero Cataluña "no se está quedando atrás" y "se lo ha tomado en serio".

En esta comunidad, el presidente Quim Torra ha calificado de "crítica" la situación de la pandemia y ha reclamado un "esfuerzo colectivo y solidario" en los próximos diez días para evitar más restricciones.

Además, ha pedido "extremar las medidas de prevención", también a quienes se desplacen por vacaciones.

Mientras, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha descartado confinar Zaragoza porque las consecuencias serían "funestas" para la comunidad autónoma al ser el motor económico y cultural, y ha asegurado que los contagios están en una etapa de "meseta", con subidas y bajadas diarias.

Además de los brotes asociados al ocio nocturno y a los temporeros que trabajan en la recogida de la fruta, Simón ha advertido de que uno de los factores "importantes" del incremento de la transmisión es la modificación de los grupos de convivencia habitual debido a las vacaciones.

"Estamos pasando de nuestro grupo de amigos habitual de donde vivimos a nuestro grupo de amigos de allí donde vamos de vacaciones y normalmente suele ser más de un grupo, lo que incrementa el riesgo de transmisión del virus".

Andalucía ha decidido este lunes prohibir el botellón para impedir nuevos brotes del coronavirus en la comunidad, tras declarar esta actividad como "insalubre, nociva y peligrosa", mientras que La Rioja estudia con las comunidades vecinas limitar el horario de ocio nocturno.

El aumento de los contagios va en paralelo al incremento de la preocupación por el turismo tras la cuarentena de 14 días impuesta por las autoridades británicas a todos los viajeros que lleguen a ese país procedentes de España.

Una medida que el Reino Unido ha actualizado al desaconsejar ahora visitar Canarias y Baleares, además de la España peninsular por el riesgo de COVID-19.

Algunos responsables autonómicos han reivindicado sus respectivas comunidades como lugares "seguros" y, a nivel nacional, lo ha hecho la ministra de Turismo, Reyes Maroto, quien ha asegurado que España es un "destino seguro", aunque está teniendo brotes, al igual que otros países europeos.

El Ejecutivo está negociando con las autoridades británicas eliminar la cuarentena en Baleares y Canarias, si bien establecerá un diálogo con las comunidades que piden corredores aéreos turísticos seguros para ver cuál es su propuesta y trasladarla al Reino Unido.

Simón ha agradecido a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados, aunque ha reconocido que para el sector turístico supone un serio problema.

Unas declaraciones que han sido criticadas desde Ciudadanos por Inés Arrimadas en su cuenta de Twitter, que las ha calificado de irresponsabilidad y ha pedido al Gobierno que las rectifique, porque las recomendaciones de algunos países para que sus nacionales no visiten España son un "auténtico obús -ha dicho- contra millones de familias cuyo futuro depende directa o indirectamente del turismo".