El Ministerio de Sanidad no recomienda la supresión de clases escolares de forma generalizada porque no es una medida efectiva, ha dicho su titular, Salvador Illa, quien, no obstante, ha precisado que es una opción que tampoco quiere descartar.

Así lo ha manifestado el ministro en la Cope al ser peguntado sobre la decisión del Gobierno vasco de decretar este lunes el cierre de los dos colegios de Labastida, localidad de la comarca Rioja alavesa, como medida de prevención para evitar el contagio de coronavirus, una medida que le parece "adecuada".