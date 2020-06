El Ministerio de Sanidad mantiene este miércoles por cuarto día consecutivo la cifra de fallecidos con coronavirus en 27.136 al no haber registrado ninguna nueva ayer y ha reducido de 50 a 40 los decesos registrados en la última semana, aunque ha duplicado los contagios detectados en 24 horas de 84 a 167.

La mayoría han vuelto a diagnosticarse en Madrid, que ha comunicado 62 de los nuevos positivos en un día y 14 defunciones en los últimos siete, mientras que Cataluña ha confirmado otros 36 casos en 24 horas y 3 muertos en una semana, tres menos que Castilla y León, que ha registrado tres infecciones más.

Aunque la tercera comunidad con más contagios recientes ha sido Aragón, con 14, sin ningún deceso, seguida de la Comunidad Valenciana y el País Vasco, ambas con 13, pero la primera no ha sufrido víctimas mortales en siete días y la segunda dos.

El total de positivos confirmados por PCR asciende a 242.280, lo que sitúa a España en el quinto país del mundo con más afectados, por detrás de Estados Unidos (1.956.421), Brasil (691.758), Rusia (493.657) y Reino Unido (289.140), y en el sexto en número de muertos, superado por Italia además de estos cinco.

Desde que entrara en vigor el pasado 11 de mayo la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de covid-19, las comunidades continúan realizando una validación individualizada de sus datos para corregir sus series y eliminar duplicados, por lo que Sanidad sigue avisando de que "puede haber discrepancias respecto a la notificación de días previos".

Por ello, la estadística del Ministerio mantiene hoy congelados los totales de todas las autonomías al no haber notificado ninguna defunciones producidas ayer; en casos como el de Aragón, su global no cambia desde el 25 de mayo, cuando Sanidad empezó a comunicar sus datos de acuerdo con la nueva estrategia, y los de otras como Andalucía no lo han hecho desde un día después.

En estos 7 días se han contabilizado 2.104 positivos nuevos -74 menos que ayer-; de ellos, 690 han sido diagnosticados en Cataluña y 628 en Madrid, cifras muy lejanas de los 6 de Asturias, los 8 de Cantabria o los 9 de Extremadura; así, la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) ha descendido levemente a 4,47, aunque persisten las enormes diferencias según las autonomías.

Atendiendo a los últimos 14 días, serían 5.013 los contagios confirmados, lo que reduce la tasa de incidencia acumulada para el total de España en 10,6.

No obstante, el indicador más fiable para Sanidad es el de los confirmados con inicio de síntomas en los últimos 7 días, que han sido apenas cuatro más que la víspera, un total de 235, un número que se eleva a 875 si se tiene en cuenta las últimas dos semanas.

El cómputo de Sanidad cifra en 139 -una decena menos que este martes- las hospitalizaciones producidas en siete días, y en 124.479 las totales. La gran mayoría se han repartido entre Madrid (33); Castilla y León (22), Cataluña y Castilla La-Mancha, con 17 cada una y Aragón con 12.

Y ya son 11.613 -uno menos que los que calculó ayer el Ministerio- los pacientes que han requerido de cuidados intensivos, 12 de ellos en los últimos 7 días, de los que 4 han sido ingresados en ucis de Castilla-La Mancha, 3 en las de Cataluña y 2 en las de Castilla y León. Las demás, menos Madrid, Aragón y Cantabria, y Castilla y León, que han informado de uno, no han ingresado ningún paciente en estas unidades.

Los datos pormenorizados por comunidades autónomas del impacto de la epidemia del coronavirus están disponibles en las infografías que a diario ofrece la Agencia EFE a través de su plataforma https://efs.efeservicios.com/.