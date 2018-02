Después de acumular varios contratiempos y retrasos, esta vez ha sido el viento en altura el culpable de que el satélite español Paz no haya podido despegar desde California, un hecho "no excesivamente extraño" en las campañas de lanzamiento que no obstante ha dejado caras de resignación.

Minutos antes de la hora prevista del despegue (15:17 horas peninsular), SpaceX, la empresa propietaria del cohete Falcon 9 en el que se iba y se va a lanzar el satélite Paz, anunció la cancelación del lanzamiento por fuertes vientos en altura.