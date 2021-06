Cientos de menores migrantes y refugiados no acompañados que viajan por Italia y otros países de Europa "están sufriendo abusos, violencia sin precedentes o son rechazados ilegalmente en las fronteras, a pesar de ser menores de edad", según la ONG Save the Children en su informe presentado hoy en Roma, con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Refugiado. EFE/ SAVE THE CHILDREN